C'est contre une formation de La Louviére Centre composée de nombreux jeunes éléments prometteurs que Gosselies s'est aligné ce jeudi soir. Une belle occasion pour Olivier Suray de réaliser des tests. En première période, l'entraîneur de Gosselies a mis en place une équipe d'expérience avec Lella comme capitaine, Thibaut, Castronovo et consorts.

"C'était une bonne première contre des jeunes qui courent partout et qui ne lâchent rien", explique le coach. "J'ai noté du positif et du négatif. Le but sera de gommer ce négatif dans les prochains jours. Mais le groupe a repris il y a dix jours. Ce n'est jamais que son deuxième match."

En seconde période, l'entraîneur a lancé les jeunes avec quelques joueurs qui ont de l'expérience comme Nze ou Swen. Il y a eu plus d'espace mais également de la vivacité. La Louvière Centre a tout de même tenu le coup jusqu'à la dernière minute. Les Loups ont concèdé un penalty concrétisé par Gosselies. "Le résultat importe peu", lance Jan Lella, le capitaine des Casseroles. "On a surtout besoin de prendre du rythme et d'accumuler les kilomètres dans les jambes. J'ai senti un groupe motivé face à une belle petite opposition ! C'était une partie agréable."

Un avis partagé par l'entraîneur : "C'est une nouvelle équipe avec de nombreuses arrivées. On commence déjà à avancer. Je pense qu'on a un bon mélange entre la jeunesse et l'expérience. Pour moi, les anciens constituent le sapin et les jeunes doivent être les boules qui brillent."

Gosselies prépare sa rencontre de coupe de ce week-end, face à Andenne. "La coupe, c'est souvent la meilleure des préparations", souligne Olivier Suray. "On va essayer d'aller le plus loin possible afin d'offrir une belle affiche au club. Mais la priorité est clairement le championnat."