Hornu s’est montré le plus solide que Monceau Charleroi Jérémy Delforge © Pepe Rossi

Défait 0-1, Monceau a manqué d’engagement dans un match compliqué.



Monceau n’a jamais su trouver la solution face à une équipe d’Hornu, solide et plus maligne dans les moments clés. Après seulement douze minutes, Aiyoub Belasfar trouvait le chemin des filets. Ce but allait influencer tout le reste de la rencontre. “C’était la consigne de cette rencontre, explique Michel Dufour, l’entraîneur de Monceau. Il ne fallait pas encaisser rapidement. Malheureusement, ce but est tombé tôt dans la partie. (...)