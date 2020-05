Action 21, un nom que personne n'a oublié et une équipe qui a marqué l'histoire du sport belge.





L'équipe de futsal de la métropole carolorégienne a figuré parmi les meilleures du monde durant ces années de gloire! Le 30 avril 2005, Charleroi monta même sur le toit de l'Europe. La troisième finale européenne de son histoire fut la bonne.





"A l'époque, le club avait déjà terminé deuxième de l'UEFA Futsal Cup", lance Atabey Aktepe, le patron sportif. "Mais il manquait un petit truc pour faire la différence face aux grosses cylindrées."





A l'aube de la saison 2004-2005, Action 21 décide de prendre une grande décision. "On a décidé de fusionner avec notre voisin et grand concurrent de l'époque, les Kickers. Les Brésiliens des deux entités sportives voulaient faire monter les tarifs. Les salaires allaient exploser. Il était donc préférable de constituer une seule grosse équipe et conserver la seconde pour permettre à nos jeunes d'évoluer. A l'époque, on parlait de Jonathan Neukermans, Karim Chaibai, Julien Pauly, Jhonny Van Melkebeke et Jonathan Fossé. Des gars qui ont su prendre la relève par la suite."