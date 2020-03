Le titre de champion de Belgique, qui leur était promis, ne sera pas décerné.

La Fédération Royale Belge de hockey sur glace, qui gère également le in-line hockey, a, vu l'épidémie de coronavirus, annulé les différents championnats sans décerner de titre de champion. Une décision frustrante pour les Wolves Charleroi qui dominent outrageusement la D1 nationale de in-line (invaincus en dix matchs, six points d'avance et un match de moins que les deuxièmes).

"Nous comprenons et soutenons bien évidemment la décision qui a été prise d'arrêter la compétition et nous nous accrochons à l'espoir de la voir reprendre d'ici un mois ou deux, avance le président Nicolas Solda. Mais il ne faut pas que ce soit trop tard car beaucoup de nos joueurs sont encore étudiants et ils auront leur session d'examens. Et puis il y a aussi le problème de la disponibilité des salles..."

Déclarer une équipe championne était compliqué dans la mesure où toutes n'ont pas joué le même nombre de matchs (12 pour les Sportiek Spins, 10 pour les Wolves, 7 pour les Phoenix...). "C'est râlant parce que nous avions tout gagné jusque-là mais c'est ainsi..."

La Coupe d'Europe qui aurait dû se tenir en Suisse à la mi-avril, et à laquelle ils auraient dû participer, a elle aussi été annulée. "L'arrêt du championnat a aussi des conséquences pour la Coupe d'Europe de l'année prochaine. Qui pourra y participer ? Nous ou les Huskies qui nous ont battu en finale de la Coupe de Belgique ?"

Encore un point qu'il faudra éclaircir...