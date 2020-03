C'est hier au Sportvillage de Ohain qu'avait lieu la finale de la Coupe de Belgique de in-line hockey.

Vainqueur des deux dernières éditions, les Wolves de Charleroi espéraient bien faire le triplé. Face à eux se dressaient les Huskies de Beveren. Au terme du temps réglementaire, les deux équipes étaient dos à dos (5-5). Il a donc fallu avoir recours aux prolongations et ce sont les Huskies qui ont fini par émerger au « but en or ». Ils remportent ainsi leur première Coupe nationale. Quant aux Wolves, ils pourraient se consoler avec le championnat : ils sont les grands favoris pour décrocher un nouveau sacre.

Ils ont un agenda chargé puisqu'ils disputeront en avril, du 16 au 19, la Coupe d'Europe en Suisse.