S’il y a bien un match plus spécial qu’un autre cette saison pour Fred Stilmant, l’entraîneur du RWDM, c’est celui que les Molenbeekois vont disputer ce dimanche à La Neuville, le stade de l’Olympic. Joueur du club carolo de 1997 à 2001 et puis de 2007 à 2010, Fred Stilmant a également été l’entraîneur de Châtelet, qui a fusionné avec l’Olympic et qu’il avait emmené de la P1 à la D1 amateurs. Pour préfacer ce duel si particulier, nous sommes allés à sa rencontre, à Châtelet, dans l’établissement Le Castelin, où les habitués évoquaient avec lui ce rendez-vous entre l’Olympic et le RWDM.

L’occasion pour nous de nous plonger dans ses années carolos, de comprendre pourquoi cette fibre Olympic était aussi présente en lui. "Parler de ce match, c’est un sentiment particulier. J’ai joué pendant sept ans à l’Olympic, j’ai porté le brassard de capitaine mais c’est aussi là que j’ai fait mes premiers pas en équipe première, à l’âge de 17 ans. C’était d’autant plus spécial de commencer dans ce club que mon grand-père et mon père étaient de véritables Dogues...

(...)