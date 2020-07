Giovanni Dolore et Karine Van Waetermeulen réalisent un rêve

Il y a quelques mois, on vous annonçait la nouvelle; la Girls Foot Academy rejoignait le Sporting de Charleroi, dans le cadre d'un ambitieux projet pour le football féminin. Avec le déconfinement, le projet peut enfin prendre son envol. Depuis quelques jours, les responsables multiplient les rendez-vous et les séances d'information. Il faut dire que la nouvelle a fait grand bruit. Désormais, les meilleures joueuses de la région ne doivent plus s'expatrier à Gand ou à Liège pour recevoir une formation de qualité. "On a reçu de nombreuses demandes", lance Giovanni Dolore, le directeur sportif. "Des filles qui souhaitaient se rapprocher de chez elles, tout en conservant un cadre de formation à la hauteur."