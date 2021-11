Alors que Gosselies semblait être tout proche de sa première victoire, le club n’a pas su rivaliser face à un concurrent direct. Face à un Schaerbeek prenable, mais plus impliqué, les Casseroles avaient du mal à rentrer dans la partie. À l’exception d’une occasion de Swen, les Gosseliens n’étaient pas dangereux. Les Bruxellois, eux, tentaient quelques belles combinaisons, mais sans véritablement inquiéter les visités. "À la pause, sans bien jouer, on a la chance de pouvoir retrouver le vestiaire sur un score nul et vierge", explique Jan Lella. "On se dit alors que tout est possible après la mi-temps."