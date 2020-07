Jan Lella : "J’ai fait un choix à 19 ans" © Tam.be Charleroi Jérémy Delforge

Jan Lella a accepté de relever un beau défi dans sa région en rejoignant Gosselies (D3 ACFF), après son passage par Couvin. À 30 ans, le solide défenseur a envie de retrouver du plaisir. Jan Lella, pourquoi avez-vous opté pour Gosselies ?



"Je voulais un club qui soit proche de chez moi et qui évolue à l’échelon national. Je connais bien Franco Scimemi, le président. J’ai apprécié la vision de l’entraîneur et j’avais envie d’un autre challenge."



Après Couvin, avez-vous reçu d’autres propositions ?



"Oui, j’ai eu des touches pour évoluer en D2 amateurs. Mais je devais alors accepter d’enchaîner les kilomètres. À 30 ans, avec une petite fille et mon boulot, je n’ai plus envie de faire cela. Le football m’a apporté quelques joies mais également des déceptions. Je veux surtout prendre du plaisir."



Avez-vous un regret dans votre carrière ?