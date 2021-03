Il y a un an, de nouveaux mots mais aussi de nouvelles habitudes de vie nous ont été imposés. La Covid-19 et ses contraintes ont changé la vie de tous. Y compris des sportifs amateurs. Le 12 mars 2020, le foot amateur était mis provisoirement à l’arrêt. Avant que la saison 2020-2021 soit définitivement stoppée.

"Je me souviens d’avoir eu l’impression que le monde me tombait sur la tête, explique Jean-Marc Servais, le vice-président de Pont-à-Celles (D3 ACFF). Moi qui suis un homme d’action, j’ai dû me résoudre à ne plus voyager et à ne plus me rendre sur les terrains le week-end. Rapidement, tu te rends compte que tu ne maîtrises plus rien."