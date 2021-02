Jérémy Cuypers a remporté son challenge sportif et solidaire. Le nouveau joueur de Monceau avait en effet décidé de parcourir un marathon ce week-end afin de soutenir la lutte contre le cancer.

Mission accomplie, au profit du service hospitalier où est traité la petite Léna, 5 ans, qui lutte contre le cancer.



Pour y parvenir, Jérémy Cuypers a pu compter sur le soutien de ses amis et des proches de la petite héroïne.

"C'est important d'avoir des gens autour de soi", expliquait-il avant de s'élancer. "Je suis assez stressé avant d'attaquer ce beau défi. Mais c'est pour la bonne cause et je me suis bien préparé."



La première boucle de plus de 21 kilomètres fut terminée sans trop de mal. Mais la suite de l'effort fut plus difficile, comme souvent sur un marathon. Surtout dans les huit dernières kilomètres, l'homme a souffert. "On m'a parlé d'un mur. J'ai pu le constater. Mais on a tenu le coup. J'espérais juste terminer ce défi en dessous des quatre heures. J'ai fait 4h09 finalement."



Mais le plus important est ailleurs. La cagnotte a passé la barre des 5.000 euros et pourrait encore grimper. Mais c'est surtout le sourire de la petite Léna à l'arrivée et les larmes de Jérémy au bout de son effort qu'on retiendra.