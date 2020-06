Le défenseur de Gosselies a pris une grande décision

Jérémy Durieux est sans aucun doute l'un des jeunes les plus prometteurs de Gosselies. Mais à 23 ans, après une saison compliquée, le défenseur a pris une grande décision.

"Je mets un terme à ma carrière", lance l'intéressé. " Beaucoup pensaient que j'allais chercher un nouveau club, mais ce n'est pas le cas. Je ne suis plus en état de jouer au football à un certain niveau. Je traîne ma blessure au genou. J'ai consulté de nombreux spécialistes. Si je poursuis le football, je risque de me retrouver avec une prothèse ou pire. Je n'ai pas envie de mettre ma vie en l'air pour le ballon rond."

Pour l'homme, c'est une décision difficile. "Je joue au football depuis l'âge de 4 ans. C'est ma passion. Je touchais mon rêve du doigt, avec l'équipe première et la D3 amateurs. Mais je dois écouter mon corps. De plus, je viens d'être diplômé et je compte effectuer un voyage linguistique d'un an en Angleterre."

Cette pause pourrait être bénéfique. "J'y ai songé. Mais je ne pense pas que cela sera suffisant pour arranger les choses. Je préfère penser à la fin de carrière."