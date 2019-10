Insulté pendant toute la rencontre, Amine Jiyar a quitté le terrain du club de D1 amateurs en pleurs samedi soir.

Amine Jiyar pleurait, samedi soir, en quittant la pelouse du Patro Eisden. Et ce n'est pas la défaite (2-0) concédée par les Carolos dans le Limbourg qui en était la cause. Elle était même secondaire dans l'esprit du principal concerné.

Le meilleur buteur actuel de l'Olympic en avait gros sur la patate parce qu'il a subi les insultes racistes d'un adversaire durant toute la rencontre. «Leur numéro 8 (Reuten) m'a insulté plusieurs fois de sale Arabe!» confiait Jiyar à l'interview, les larmes loin d'être séchées. «Il pouvait me pousser, me tacler, à la limite me casser (sic), mais pas ça, pas ces insultes racistes. Elles m'ont touché, je suis un être humain avant tout.»

A chaud, le courroux d'Amine Jiyar était tout autant dirigé vers un M. Timmermans complice de la situation à ses yeux. «L'arbitre les a entendues, croyez-moi. Mais il n'a jamais bronché, il a laissé dire.»