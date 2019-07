Moins d'une semaine après s'être imposé au jogging des Bouffiols, Raphaël Durviaux a remporté sa deuxième manche consécutive du challenge Vals & Châteaux samedi à Villers-Poterie (Gerpinnes).

Il a couru les 13.3 km du jogging de la Fraternité en 47.14. Il semble se plaire dans la région puisqu'il avait terminé deuxième de La Châtelettaine (challenge Delhalle) le 9 juin. « Je suis venu préparer les courses de Louette-Saint-Pierre et la Descente de la Lesse. Ma famille était là en force me soutenir et je ne voulais pas les décevoir ! Comme le circuit était en boucles, ils ont pu me voir passer à quatre reprises. »

Deuxième, Xavier Baillon (47.38) est apparu très affûté. « Les fruits de mon travail avec Fernand Brasseur qui me coache depuis deux mois », précisa-t-il. Loïc Bombaerts (50.40) complète le podium. Sur le court, le vainqueur est également le même qu'à Bouffioulx (4.7 km) : Lahcen El Matougui (15.55) devant Olivier Saucin (17.07) et Joachim Dubuisson (18.01).