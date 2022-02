Qui aurait misé un euro sur la possibilité pour Solre-sur-Sambre de décrocher la deuxième tranche, au terme de la première phase du championnat ? Personne, pas même son entraîneur. Mais la force de caractère et le travail sont deux qualités que les Solréziens utilisent depuis toujours. "L’état d’esprit est différent par rapport au début de saison", explique Johan Lardin. "On a dû faire un petit tri au niveau du noyau. Il était nécessaire de procéder à un écrémage, même si ce sont des gars que j’apprécie énormément. On a intégré de nouveaux jeunes et on peut compter sur quelques anciens. Avec le temps et le travail, le groupe a trouvé son meilleur rythme."