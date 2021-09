Un son cloche qui est partagé par d'autres pointures de la région comme Roch Gérard ou encore Rocco Antenucci.





"Déjà avant la Covid-19, je pense que la mentalité a changé", explique l'ancien portier d'Heppignies. "Aujourd'hui, le football n'est plus une priorité. Avant quand tu avais la chance de jouer en P1 ou en promotion, tu ne loupais jamais un entraînement ou un match. Les mariages, les anniversaires et les fêtes étaient secondaires. Un autre souci concerne les blessures. Actuellement un joueur attend trois semaines pour avoir un rendez-vous et se soigner. Avant, on forçait les portes pour rapidement retrouver les terrains."





L'entraîneur ne vise pas que les jeunes. "Non, c'est toutes les tranches d'âge. Mais je comprends. Le football ne paie plus comme avant, ce n'est plus une priorité. Il y a les études,... Mais les joueurs ne se rendent pas compte qu'ils sont en méformes et qu'on va perdre de nombreux points. Certains comportements me font penser au groupement corporartif. Et encore, je suis certain que là-bas, certains se soignent encore mieux..."

Johan Lardin, ancien joueur de l'échelon national et entraîneur désormais de Solre-sur-Sambre en première provinciale, évoque une époque particulière à cause du Covid.