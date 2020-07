Après le confinement et les vacances, l'Olympic a repris les entraînements ce mercredi en fin de journée. Dans l'ensemble, le groupe carolo semblait être fit.



"On a dû suivre des programmes précis", lance Laurent Castellana. "On devait envoyer nos résultats et nos exercices à l'entraîneur."



Xavier Robert, arrivé de La Louvière tout comme Mohamed Dahmane, a passé des heures à s'assurer du professionnalisme de ses joueurs.



"Je suis très content de constater que mon groupe est à l'écoute. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Plusieurs rencontres de préparation (NdlR: dont une première samedi à Tubize) nous attendent avant d'attaquer la coupe", explique le nouveau coach.



De nouveaux renforts devraient encore arriver. "On attend encore 4 joueurs, je pense. C'est surtout au niveau offensif qu'on va étoffer le groupe."



Au niveau du staff, Antonio Rosa et Istvan Dudas poursuivent l'aventure. Marc Robert et Mike Dhollande (préparateur physique) rejoignent le groupe.



"On a également Carl Dufour et Taib Matmati. Les joueurs vont pouvoir compter sur une structure professionnelle."



L'Olympic a profité de ce premier entraînement pour goûter à nouveau aux joies du terrain.