Avec les dernières mesures sanitaires qui touchent le sport amateur, le public faisait le pied de grue ce samedi matin sur les marches qui devancent l’entrée de la piscine Hélios. À 10 heures, comme un soulagement, les portes s’ouvraient, pour ce qui fut finalement le dernier jour d’ouverture avant, au minimum, le 19 novembre prochain.

Accompagné de son entraîneur, Julien Danaux rentre de manière anonyme dans le bassin carolo. Dans le couloir numéro 1, le jeune homme de 25 ans s’entraîne pour réaliser un rêve d’adolescent : traverser la Manche. Entretien.

Pourquoi challenge ?

"Depuis l’âge de 16 ans, je me suis mis en tête, qu’un jour, je parviendrai à traverser la Manche. Mais le temps a passé et une blessure à la cheville m’a tenu à l’écart des bassins. Aujourd’hui, à 25 ans, je me suis dit qu’il était temps de réaliser mon rêve. Depuis un gros mois, je m’entraîne comme un dingue pour y parvenir."

Physiquement, c’est un objectif important ?

"Je dois perdre en masse graisseuse, tant en gagnant du muscle. J’ai déjà éliminé sept kilos de graisse et j’en ai gagné deux musculairement. À terme, ma masse graisseuse doit passer de 15 à 12, même je devrai reprendre du gras, dans les dernières semaines, avant le challenge, en raison de l’eau qui sera très froide. J’ai tout une équipe qui m’accompagne, entre préparateur physique, kiné, entraîneur ou encore diététicien."

Comment va se dérouler votre préparation ?

(...)