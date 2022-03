Le Futsal Auvelais-Montigny a décroché son premier titre depuis le rapprochement entre les deux entités. Le club est devenu champion chez les espoirs, en D2. À la tête de cette équipe, on retrouve un certain… Julien Pauly. Un nom bien connu dans le monde du futsal. En plus de jouer avec la formation de l’antichambre de l’élite, il a également accepté de reprendre cette équipe de jeunes. Entretien avec un joueur qui a roulé sa bosse et qui est plus proche de la fin que du début.

Un mot sur ce premier titre en tant qu’entraîneur ?

"C’est une belle récompense pour le staff et les joueurs."

Comment vous êtes-vous retrouvé à la tête de l’équipe ?

"À la mi-saison, l’entraîneur a quitté le club avec quelques bons joueurs dont son fils. (...)