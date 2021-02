Jusqu'à -12 degrés à Eupen: le match face à l'Olympic Charleroi devrait bien avoir lieu Charleroi Matthias Sintzen La neige s'est abattue un peu partout sur le pays ces dernières heures. Du côté germanophone, on assure que la rencontre de mercredi devrait bien pouvoir se tenir. © DR

On annonce jusqu'à 12 degrés en dessous de zéro du côté d'Eupen, qui doit recevoir l'Olympic Charleroi ce mercredi en huitièmes de finale de Coupe de Belgique (17h). Mais le froid et la neige tombée ces dernières heures ne devraient pas avoir raison de la rencontre, assure le club germanophone. Au départ, les Hennuyers auraient aimé organiser ce match en louant, notamment une bâche, mais la Pro League a exigé que la rencontre se tienne sur une pelouse disposant d'un système de chauffage. Contrairement aux Carolos, les Pandas en ont un.



"La pelouse est en bon état et le chauffage est déjà allumé", déclare-t-on du côté du Kehrweg.



Le match sera diffusé en direct sur le site du club carolo puisqu'un accord est intervenu entre Eleven, l'Olympic et Télésambre qui fournira le matériel physique et humain nécessaire.