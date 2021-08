Kakudji (Seraing) signe à l'Olympic Charleroi Jérémy Delforge Le défenseur de Seraing a accepté de rejoindre les Dogues. © Belga

Après le départ de Laurent Castellana, l'Olympic était à la recherche d'un dernier profil défensif. Le club a trouvé un accord avec Gaël Kakudji. "On l'a vu évoluer contre Meux et à l'entraîneur", explique Mohamed Dahmane. "On voulait de la taille. Il a laissé une bonne impression. Il a de l'impact. Il est sérieux et il a de l'expérience, malgré son jeune âge. Il a de la qualité."



A bientôt 22 ans, le joueur de Seraing est passé par Gand, l'Antwerp et Liège notamment où il était prêté la saison dernière mais où il n'a pas eu l'occasion de s'exprimer en match officiel. Il mesure 1m92, c'est un beau profil pour les Carolos.