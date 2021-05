"Ne vous inquiétez pas pour ça", lance Aldo Troiani. "Les choses se mettent en place. Je suis heureux de pouvoir poursuivre avec Karim. Il est chez lui, ici !"

S'il n'a plus les jambes d'antan, il reste sans aucun doute un adjuvant de choix au coeur d'une équipe compétitive. Karim Chaibai a pris le temps de la réflexion quant à son avenir. Mais le capitaine de Charleroi portera le brassard une année de plus. Il a donc prolongé son bail au sein du Futsal Team Charleroi.Avec Atssouli, El Fakiri, Lemaître, Aiyoub et les quelques renforts de Jette, il s'agit d'une première base pour attaquer la nouvelle saison. Mais les Carolos devront assurément se renforcer pour être compétitifs face aux grosses cylindrées qui se constituent actuellement.