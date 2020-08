Dans le futsal, Karim Chaibai a tout gagné et il n’a plus rien à prouver. Du haut de ses nombreux records, le capitaine du Futsal Team Charleroi a envie de relever de nouveaux défis. Si le ballon est toujours rond, la surface est différente. Entretien avec un passionné.

Karim Chaibai, vous avez décidé de jouer au football ?

"Cela m’a manqué, ces dernières années. C’est ma première passion. J’ai toujours tapé dans un ballon. Depuis mon plus jeune âge, je joue au football. De l’école des jeunes de ma RAMS à Montagnard, en passant par Trazegnies, j’ai eu une belle expérience au cours de mes jeunes années. Alors que l’Olympic souhaitait me recruter, Action 21 m’a proposé un contrat professionnel, en futsal. Je ne pouvais pas refuser. À l’époque, il n’était pas possible de combiner les deux."