De Mouscron à Mons, en passant par la France, la Louvière et Charleroi, qui est Kerian Félix, le solide défenseur recruté par les Dogues durant la période estivale. À 30 ans, l'homme a la tête sur les épaules, sans manquer d'ambition. Entretien, à quelques heures d'un choc, en coupe, face au Lierse.

Comment s'est passé votre adaptation ?

"Très bien. Je connaissais déjà une partie du groupe et certains éléments de l'Olympic. J'ai rapidement pu développer des affinités."

Que pensez-vous de votre duo avec Laurent Castellana, en défense ?

"Notre duo est complémentaire. On a la même idée du jeu, la même philosophie. Comme moi, il est très réservé en dehors du terrain. Par contre, en match, c'est différent. L'un et l'autre, on est de vrais compétiteurs." (...)