Solide défenseur, respecté en D2 et en D3, Kévin Vanhorick a joué de malchance au cours des deux dernières saisons. Alors qu'il espèrait exploser avec l'Olympic de Charleroi, l'ancien joueur de Couillet (notre photo) a dû composer avec de nombreuses blessures. Si bien qu'il n'a jamais pu démontrer ses qualités.



A 30 ans, le défenseur espère aujourd'hui surtout une chose : "Je veux joueur au football et m'amuser", lance l'intéressé. "J'espère que mon corps va tenir le coup et que je vais pouvoir apporter un plus à une belle équipe de Monceau."

Le Carolo ne devrait cependant pas encore pouvoir débuter la saison. "Je dois encore passer quelques examens. J'attends les résultats, notamment au niveau du ménisque."

Kévin Vanhorick est heureux de pouvoir relever un nouveau challenge. "Si mon corps suit, je vais pouvoir jouer à nouveau avec mon petit frère Marvin et mon ami Manu Castronovo. Ce serait une belle saison à vivre ensemble, dans une équipe qui vise toujours le top 3."

Le solide défenseur n'a pas de regret. "Oui, j'avais envie de percer en D1 amateurs. Mais si mon corps ne me le permet pas, je n'y peux rien. Aujourd'hui, j'ai un bon travail. Je veux surtout prendre du plaisir au football et aider mon club."