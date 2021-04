Kévin Van den Kerkhof n’a laissé personne indifférent au cours de ses passages chez les Loups de La Louvière Centre et les Dogues de l’Olympic. En D1 luxembourgeoise, il cartonne et la presse luxembourgeoise, comme Le Quotidien, le met en évidence.

En novembre dernier, on évoquait déjà la transition réussie du Maubeugeois. Mais cinq mois plus tard, l’homme lutte pour le titre et est surtout le joueur le plus utilisé du championnat.

Comment se déroule votre saison ?

"Très bien. J’enchaîne les rencontres. Le club lutte pour le titre. Il occupe la troisième place à deux points du deuxième et à sept unités de Fola, le leader."

Quels sont les objectifs ?

"Accrocher un des tickets européens. Si le club termine troisième, il pourra disputer les barrages. C’est bien parti. Mais il reste encore 27 unités à distribuer. Tout est donc possible."