Après trois nuls, l’Olympic est dans l’obligation de s’imposer, sous peine d’accuser déjà un certain retard sur les équipes de tête de cetet Nationale 1.

"C’est vrai", explique Kieran Félix, le capitaine des Carolos. "On doit gagner. Il ne faut pas se mettre une pression négative mais la suite de notre saison passera par une victoire. On a des ambitions, il nous faut des points. Avec des nuls, on n’avance pas."

Malgré tout, le défenseur central sent une véritable évolution au sein du groupe. Au fil des rencontres, les Carolos s’améliorent. "C’est certain. Contre Heist, par exemple, on a su arracher un vrai bon point. C’était un match solide entre deux bonnes équipes. C’était donc une bonne chose de revenir avec une unité de ce déplacement. Le groupe monte en puissance. On montre un plus beau visage, avec notamment plus de caractère."