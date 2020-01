Un conflit à l'entraînement de lundi a définitivement achevé la motivation de l'emblématique joueuse carolo.

Les arrivées des nouveaux président et coach ne dissipent pas les nuages au-dessus de la Garenne. Krystel Ballau vient en effet de rendre son maillot.

"J'ai eu un conflit avec une joueuse à l'entraînement de lundi et j'ai quitté la salle car c'est allé trop loin, évoque-t-elle. Je ne me suis ensuite sentie soutenue par personne, ni le coach ni la direction."

C'était donc le coup dur de trop dans cette saison qui n'en manquait déjà pas. "J'ai pris le temps de la réflexion jusqu'à aujourd'hui mais je suis sûr de moi. Il faut quand même souligner que c'est le 9 e départ depuis décembre. Bradshaw, Bouffioux et ses deux assistants, la kiné, le préparateur physique, Prytz, la semaine passée. Et maintenant moi et peut-être aussi Klerx."

Le malaise est clairement profond et le club tente de sauver les meubles comme il peut. "On ne peut que déplorer la décision de Krystel mais on ne peut plus la forcer à jouer contre son gré. Pour Klerx, rien n'est encore acté, relate le nouveau président Della Libera. On est en contact avec des joueuses étrangères pour la fin de saison. Mais il est clair qu'on est en situation de crise aiguë depuis la défaite à Pepinster."