L'Astrid Bowl aura officiellement lieu en septembre Charleroi G. Br. Le tournoi, bien que reporté, aura lieu cette année. © DR

Fin de ce mois, le Centre de Délassement de Marcinelle aurait dû accueillir les meilleurs juniors du tennis mondial : c'est finalement en septembre que se déroulera l'Astrid Bowl 2021. " Nous venons d'avoir la confirmation officielle de l'ITF que le tournoi aurait bien lieu du samedi 18 au samedi 25 septembre, soit juste une semaine après l'US Open", annonce le directeur du tournoi Philippe De Raeve . "De plus, il n'y aura pas d'autre tournoi de même niveau ou de niveau supérieur en même temps que nous, ailleurs dans le monde. Cela nous permet d'espérer un beau plateau de joueurs et des matchs de haut niveau. Nous aurons donc une fin de saison haute en couleur !"



Malgré son profond désir de réaliser à la date prévue l’Astrid Bowl 2021, le comité organisateur s'était rendu à l'évidence à la mi-avril qu'il y avait trop d'incertitudes pour se lancer dans une telle organisation en mai mais il gardait l'espoir de pouvoir organiser leur 56e édition plus tard dans l'année. Leur vœu a donc été exaucé !