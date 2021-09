Après un an d’absence, le triathlon de l’ATCC a fait son grand retour samedi au Centre de Délassement de Marcinelle. Il s’agissait plus exactement d’un "cross-triathlon" associant natation, VTT et trail. Malheureusement, les participants étaient bien moins nombreux que les autres années : 160 seulement au total de toutes les épreuves. "Nous sommes déçus, c’est clair, même si nous pouvions un peu nous y attendre, avance Laurent Liétard. Nous avons eu du mérite d’organiser cet événement alors que plein d’autres ont été annulés cet été. Nous avons permis à bon nombre de triathlètes, jeunes et moins jeunes, de pratiquer leur discipline. Il sera peut-être pour certains le premier et le dernier de leur saison !"

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette baisse de fréquentation. La date tout d’abord. "Elle était Initialement fixée en mai comme chaque année. Nous avons dû la postposer en raison des mesures sanitaires. (...)