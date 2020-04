Le marathon-relais du 3 mai prochain ne pourra pas se tenir à la date initiale.

L'Ekiden de Charleroi n'échappe pas à la règle. Aucun événement sportif ne peut se tenir actuellement et, d'ici au 3 mai, la situation ne devrait pas évoluer à ce niveau

Le comité organisateur a donc logiquement décidé de postposer cette édition 2020 à la deuxième partie de saison (septembre/octobre). "Nous sommes pour l’instant en train d’étudier la meilleure date possible pour l’organisation de l’événement et celle-ci sera communiquée dès que possible", indique l'organisation.

"Notre objectif a toujours été, durant 8 dernières éditions, de proposer un événement convivial avec comme valeur principale le partage. Valeur importante en ces temps troublés."