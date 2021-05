Vous souvenez-vous de Samuel Loperfido ? Un joueur de deuxième provinciale qui avait décidé de tenter sa chance à l'étranger. Après plusieurs projets, l'attaquant, toujours accompagné de son épouse, a trouvé son bonheur au Canada.



"On a tout quitté à l'époque, sans aucune promesse", explique-t-il. "Au final, j'ai pu disputer deux saisons en première ligue québécoise, alors que je sortais d'une grosse blessure. J'y ai remporté deux trophées. Il y a eu la coupe du Québec et un titre de MVP, meilleur joueur et meilleur buteur du club de Longeuil."

Une aventure incroyable pour ce joueur. "J'ai même marqué contre l'Impact Montréal qui était sous les ordres de Thierry Henry. Le Covid-19 ne fut pas vraiment un frein chez nous. J'ai pu me montrer et gagner en visibilité, au fil des rencontres. J'ai eu la chance d'avoir un staff et des coéquipiers incroyables qui m'ont aidé dans ma progression."

Samuel Loperfido a également pu compter sur le soutien indéfectible de son épouse. "On a monté un projet de coaching ensemble que l'on a baptisé Truly Me. Heureusement qu'elle est avec moi au quotidien. C'est elle qui me donne la force."

De la D3 au Canada à un nouveau projet, il n'y a qu'un pas finalement. "On s'envole dans la nuit de lundi à mardi pour rejoindre le... Mexique. C'est une nouvelle aventure pour nous. Cela dépendra de mon contrat. Quatre clubs veulent me rencontrer. Je ne dois donc pas louper le bon wagon."

© DR



"Je ne suis pas le plus doué..."

A première vue rien ne pouvait prédestiner Samuel Loperfido à une telle aventure. "Je ne suis pas le plus doué, mais le travail et la persévérance sont des éléments plus importants que le talent pour moi."

© DR



Au Mexique, l'homme veut rêver grand. "J'ai deux clubs de D2 et deux clubs de D1 qui s'intéressent à moi. Je vais donc les rencontrer, afin d'effectuer le meilleur choix. Ce serait incroyable d'affronter des joueurs comme Florian Thauvin ou encore André-Pierre Gignac. Je sais que je vais à nouveau devoir faire mes preuves pour m'imposer là-bas. Mais c'est une belle opportunité pour moi et pour notre projet commun que nous avons avec mon épouse."