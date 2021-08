Ce jeudi soir, le retour de l’Indus’Trail, en plein cœur du patrimoine industriel de Charleroi, va ravir les amateurs de running. Les 11 km partiront à 19 h depuis le Rockerill, à Marchienne-au-Pont. Ils seront suivis, quinze minutes plus tard, de ceux du 5 km.



“La courte distance est accessible à toutes et tous, on peut la faire en courant ou en marchant, indique Luc Bouvier de Charleroi Running. La longue distance comprend deux terrils mais rien d’insurmontable. Les paysages peuvent faire oublier les quelques petites difficultés. L’Indus’Trail c’est avant tout une course populaire et familiale.”



Il sera encore possible de se procurer son dossard ce jeudi (12 euros). Quelque 900 personnes étaient déjà pré-inscrites ce mercredi en fin de matinée.