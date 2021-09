Annulée en 2020 en raison de la crise sanitaire, la deuxième édition de l’Ironlakes aura lieu les 18 et 19 septembre. Un week-end complet dédié au triathlon avec les Lacs de l’Eau d’Heure comme décor, de quoi ravir les plus de 2600 participants qui s’élanceront à la conquête des quatre catégories représentées : Full, Half, Olympic et Sprint. "Cette deuxième édition s’annonce exceptionnelle à plus d’un titre", avancent Florian Badoux et Jean-François de Lavareille, aux manettes pour Sport&Tourism Promotion.

Pour cette édition 2021, 2600 triathlètes sont déjà inscrits alors que les inscriptions sont ouvertes jusqu’à ce jeudi, représentant 26 nationalités différentes sur la ligne de départ. (...)