C’est pourtant les Carolos qui ont mené au score. Peu avant la mi-temps, Kakudji partait balle au pied et expédiait un missile des 30 mètres qui terminait sa course au fond des filets (1-0). Une anthologie. Mais Lambo, monté au jeu à la mi-temps, rétablissait l’égalité pour Knokke qui reprenait confiance en ses moyens. Le match pouvait basculer d’un camp ou dans l’autre. Zorbo plaçait alors un rétro acrobatique sur le montant et, sur l’action, qui suivait Savaete donnait l’avance à ses couleurs (1-2).

Pas une raison pour sombrer

Xavier Robert refusait de se laisser démonter ou afficher du pessimisme après cette première défaite, même si l’on avait l’impression que son équipe avait donné le bâton à son adversaire pour se faire battre : "La presse aime bien les titres et il fallait que cela arrive un jour cette première défaite. (...)