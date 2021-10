Si la première période était anecdotique, à l’exception de quelques beaux duels physiques, la deuxième partie de la rencontre valait le détour. Xavier Robert décidait de modifier son schéma de jeu pour contrer la solidité adverse et offrir davantage d’occasions à ses joueurs. "On connaît les forces de La Louvière", explique l’entraîneur. "C’est un groupe qui sait mettre de l’impact athlétique dans les échanges. Je trouve que mes gars ont su répondre à ces duels. On a eu un peu de mal à développer notre jeu, en première période. Mais, après, ce fut meilleur."