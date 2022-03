L’Olympic a su gérer son match face à Mandel Charleroi Jérémy Delforge © DR

Les Dogues ont eu dix bonnes minutes en deuxième mi-temps.



Même si le groupe crie haut et fort qu’il reste motivé, parfois, il peut lui arriver d’avoir quelques ratés au démarrage. Contre une formation d’Ingelmunster qui devait l’emporter, les Dogues ont eu du mal à trouver la mentalité pour répondre aux assauts adverses. Au cours des dix premières minutes, comme la semaine passée, les Carolos offraient des cadeaux à l’adversaire. Sans la maladresse de Dhondt et le sang froid de Cremers, les Dogues auraient dû être menés.



Sans briller, les Carolos parvenaient toutefois à retrouver les vestiaires sur un score nul et vierge. Il fallait d’ailleurs deux sauvetages de Félix afin de permettre cet exploit. "Le groupe était peut-être un peu émoussé", explique Xavier Robert. (...)