A Marchienne, les joueurs devront passer un test salivaire pour savoir s’ils doivent prendre la direction du vestiaire ou celle… de leur maison.

Après des mois sans évoluer ensemble, les joueurs pourront enfin tâter la pelouse et toucher à nouveau du ballon.

"Je suis impatient", lance Xavier Robert, l’entraîneur. "Tout le monde attend cela depuis longtemps. J’espère que je vais pouvoir compter sur l’ensemble de mon groupe. J’attends mes 24 joueurs et mes quatre gardiens. Je crois que les gars ont besoin de sentir le ballon. On va donc se concentrer sur cela pour nos retrouvailles."



Mais les Dogues ont déjà un objectif en vue. "Le 12 janvier, je pense que l’on connaîtra la date de notre rencontre face à Zulte. Ce match de coupe doit se jouer chez nous, entre le 2 et le 4 février."





Les Carolos ont un mois pour être prêts ! "On pense à la qualification. On va tout faire pour y parvenir. Ce sera un gros mois de janvier. On va travailler tactiquement pour cette reprise. Les joueurs auront également deux matches amicaux."



Concernant la reprise du championnat, les Dogues attendent des nouvelles dans les prochains jours.