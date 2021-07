Ce lundi, au coeur de l'école des jeunes, à Marchienne, l'Olympic a lancé officiellement sa saison.

"Avec les tests VMA", explique Xavier Robert, l'entraîneur. "C'est le rituel. On a également touché du ballon. Il y en aura beaucoup au cours de cette préparation."





Pour les Carolos, la reprise sera... "intensive. Je pense que le groupe est prêt pour cela. Chaque semaine, on va enchaîner deux ou trois rencontres amicales pour donner du temps de jeu à l'ensemble des joueurs. Le calendrier est déjà prêt. On doit arriver en forme pour notre match de coupe de Belgique."

Parmi les rencontres prévues, les Dogues défieront Hornu (28/07), Stockay (31/07), Solre-sur-Sambre (04/08), Saint-Symphorien (05/08), Marpent (08/08), Anderlues (09/08) et Meux (11/08).

Ils enchaîneront avec la coupe de Belgique, avant de défier la D1 du Sporting de Charleroi, le 18/08.





"On va essayer de faire monter le groupe dans les tours. Par rapport aux trois tests qui étaient sur le terrain, face à Lens, on a décidé de conserver les deux milieurs de terrain pour aller un peu plus loin."

A l'exception des absents prévus, tous les Dogues étaient présents pour la reprise ce lundi soir, deux jours après l'amical contre Lens.