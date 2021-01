L'Olympic et la Raal partagent en amical (1-1): "Le temps est compté avant le match de Coupe" Charleroi Jérémy Delforge Xavier Robert, coach de l'Olympic, tire un premier bilan à l'issue de la joute amicale de ce mercredi soir face à La Louvière. © Pepe Rossi

Mercredi soir, contre la RAAL, l’Olympic de Charleroi a enfin pu renouer avec un match de football. Après trois mois sans jouer, les Dogues ont su arracher un nul lors de cet amical à huis-clos contre de solides Loups (1-1). Deux équipes qui peuvent à nouveau s'entraîner pour préparer leur prochain match en Coupe de Belgique.



Xavier Robert en a profité pour donner du temps de jeu, à l’ensemble de son groupe, avec deux onze qui ont disputé 45 minutes.



"L’opposition était intéressante", lance l’entraîneur. "Les joueurs ont bien travaillé sur nos principes de jeu. Mais le temps est compté. Ce sont les plus méritants et ceux qui adhéreront au projet qui pourront s’aligner face à Zulte."



Mercredi soir, certains ont marqué des points. D’autres n’étaient pas à la hauteur. Ils auront quelques semaines pour rectifier le tir.



"Tout le monde est en danger. Par rapport au début de saison, les cartes ont été rebattues. Je l’ai toujours dit ; la priorité sera donnée à ceux qui bossent pour le collectif. Je n’ai pas besoin d’une équipe de stars."



La prochaine rencontre amicale est prévue face aux espoirs de Mouscron, le 23 janvier prochain. "On devra se rapprocher alors encore un peu plus du niveau escompté. Avant cela, j’ai prévu une opposition en interne, pour continuer à emmagasiner du rythme dans les jambes."



Le match de coupe face à Zulte est prévu le 3 février prochain, à la Neuville.