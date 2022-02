C’était dans l’air depuis plusieurs mois, l’Olympic aurait du mal à obtenir sa licence pour la D1B, avec la Neuville. Si le stade est mythique, il a aussi et surtout vécu et ne répond plus aux normes en vigueur pour décrocher le précieux sésame. C’est un constat qui avait déjà été fait en janvier 2021, par un expert sécurité de la Fédération. "On a donc cherché des solutions, avec le président et la direction", explique Mohamed Dahmane, le directeur sportif des Dogues. "Il y avait plusieurs possibilités sur la table. On a essayé de trouver un accord avec le Sporting, mais leur terrain n’est pas forcément dans un meilleur état et il aurait été compliqué d’y faire évoluer deux équipes. On a cherché des solutions dans les clubs voisins, dans un rayon de 25 à 30 kilomètres. J’ai également contacté des architectes et des ingénieurs pour faire chiffrer l’étendue des travaux. C’est un montant important, mais qui n’était pas faramineux. Seulement, il fallait alors trouver un accord avec la Ville. Mais les deux parties ont des arguments qui se défendent…"