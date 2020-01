Depuis un gros mois, le groupe a repris son entraînement physique. Les jambes étaient parfois lourdes. Contre des adversaires à leur portée, les Carolos pouvaient encore donner le coup de rein nécessaire. Mais les Limbourgeois évoluent clairement un cran au-dessus. Pourtant, les Dogues débloquaient la situation, rapidement. Ce but devait leur permettre de vivre une rencontre plus confortable. Malheureusement pour eux, Tessenderlo a rapidement enclenché la seconde et planté deux roses. "Le groupe a bien commencé", lance Thierry Pister.