Un drapeau sang et or en bord de terrain, quelques supporters, mais surtout la reprise. Après plus de cinq mois sans football, les Dogues ont pu retrouver les travées de la Neuville, à l’occasion d’une rencontre de gala face à Lens.

Dans les faits, c’était surtout la deuxième équipe des Lensois qui avait fait le déplacement, mais le niveau était au rendez-vous. Le score de 0-2 est anecdotique, car pour les Carolos, c’était surtout l’occasion de se retrouver et d’offrir du temps de jeu à une partie du noyau dur, aux nouveaux et à quelques tests.