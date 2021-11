"Même s’il n’y a pas de petit match dans cette division, on doit désormais l’emporter contre Dender, avant le déplacement aux Francs Borains", explique Xavier Robert, l’entraîneur des Dogues. "Il s’agit d’un adversaire solide, défensivement. Mais il ne bétonne pas. Il a des éléments offensifs virevoltants. Ce sera une belle opposition."

Même si le mentor des Carolos regrette l’état du terrain. "Il complique les choses, surtout pour la pratique du beau jeu. Mais on doit s’en accommoder. C’est dommage. À la maison, je veux que l’on gagne tout. On va trouver des solutions, dans le jeu."

Pour cette rencontre, l’entraîneur doit encore se passer de Khaida et Kouri (trois semaines) mais aussi et surtout de Delbergue (suspendu). "Le groupe a prouvé qu’il était solide mentalement. Je le trouve également bien physiquement. Si on continue à respecter les consignes tactiques avec rigueur, on pourra poursuivre notre marche en avant."

Le noyau : Moriconi, Cremers, Felix, Corneillie, Ghesquière, Vanderbecq, Lioka Lima, Gundogan, Cottet, Ito, Guedj, Marquis, Mayanga, Cetiner, Obissa, Mansouri, Zorbo, Moatassim, Dahmane (?).