"J'ai envie de recréer des liens avec la presse et poursuivre la mise en lumière du club", explique l'intéressé. "On va relancer la salle de presse notamment. Le site est déjà bien alimenté. Idem, pour la page Facebook du club. En gros, c'est ce que je fais déjà depuis 20 ans pratiquement. Je suis à la base de la création du site et de la page Facebook officielle. Ici, l'objectif est de réunir en ligne, les jeunes et les girls. Ils méritent également une belle mise en valeur. Frédéric Bourguignon va être mon relais pour l'école des jeunes, je vais essayer de me déplacer aux entraînements au minimum une fois par semaine. Je vais m'arranger pour suivre l'ensemble de notre belle structure !"

Doué notamment en audiovisuel, l'homme espère apporter un plus à sa fonction. Il a même promis des feuilles de match qui arriveront avant le coup d'envoi de la rencontre. Une révolution chez les Dogues.

Le club a jeté son dévolu sur un fidèle parmi les fidèles. Christian Sansen qui s'occupe de la sono, du site Internet et des réseaux sociaux a été désigné.