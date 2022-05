Tout s’est joué à la dernière journée. Goutroux a perdu contre Monceau et Fleurus l’a emporté (3-0) contre le vice-champion, Erpion. "C’était le plus beau match des filles. Un véritable exploit", se réjouit Alicia Sanfilippo, la coach du WSAC. "On a joué avec un excellent esprit d’équipe. Cette force mentale, c’est ce qui a fait notre force au cours de la saison. On parvenait parfois à changer totalement une rencontre alors qu’on perdait 4-0 à la mi-temps."

Les filles de Sanfilippo et Marquet, la T2, se mettent désormais à rêver de la P1. Il faudra, pour y arriver, triompher lors d’un tournoi triangulaire avec Soignies et Hensies. "Je ne mets pas de pression aux filles. On prend cela comme une expérience. Si on n’y arrive pas cette fois-ci, on visera le titre la saison prochaine tout simplement", poursuit la T1. (...)