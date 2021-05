Comme les autres manches du challenge Delhalle avant elle, la course de La Châtelettaine se déroulera en virtuel. Et sur trois jours : le samedi 22, le dimanche 23 et le lundi 24 mai (lundi de Pentecôte). “Nous avons adhéré au principe du Delhalle qui est de parcourir les distances, en l’occurrence 7 et 14 km, depuis son domicile”, lance Bernard Vannoorenberghe, le président du Road Runners Team Châtelet. “Certains pourraient être tentés de débarquer à Châtelet pour faire le parcours traditionnel au départ de l’Hôtel de Ville mais nous le déconseillons car une partie du circuit se fait dans les rues ! Pour la sécurité de tous, il vaut mieux courir depuis son domicile ou du lieu de son choix.”

Le RRT Châtelet a toutefois pris la précaution de baliser une portion du circuit traditionnel dans le bois de Châtelet, entre le 5e et le 8e km. “Nous craignions que des gens y aillent alors que cette zone n’est habituellement pas accessible au public. Nous voulions éviter qu’ils aient des problèmes et avons donc obtenu les autorisations requises.”

Contrairement aux organisateurs de la course des Forges de la Forêt d’Anlier à Habay (19 juin) qui envisageraient des départs par vagues, ce ne sera donc pas le cas à Châtelet. “Le délai était trop court que pour mettre sur pied une telle organisation. De plus je ne pense pas que cela aurait été possible vu la configuration de notre épreuve avec un circuit en partie en ville.”

Organiser la course d’une manière ou d’une autre était très important pour le club. “Elle nous offre une grande visibilité une fois par an. Et puis c’est aussi et surtout l’occasion de soutenir l’association ELA qui aide les familles dont l’enfant est atteint de leucodystrophie, une maladie génétique orpheline. L’inscription de 5 euros lui sera reversée.”

Comme pour toutes les autres manches, un classement sera établi. Pour y figurer, il faudra transmettre à Chronorace sa trace GPS à travers l’application Strava au plus tard le 24 mai à minuit : une formule ramenant le temps à l’équivalent d’un dénivelé zéro sera appliquée.