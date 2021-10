Il y a sans doute des manières plus sereines de préparer un derby. La semaine a été mouvementée pour Châtelet, avec la fin de sa collaboration avec son portier titulaire et le retour de Mehdi Elkjimi. À 27 ans, l’ancienne belle promesse revient de loin et compte bien saisir sa chance. "Pour la première fois de ma carrière, j’étais sans club, explique l’intéressé. J’ai donc continué à m’entraîner avec Hoboken et Lodelinsart, afin de conserver ma forme. Mais dans un coin de ma tête, j’attendais un tel défi. Secrètement, j’étais persuadé que cela arriverait tôt ou tard."

Mais l’homme le sait, il s’agit d’une belle aubaine. "Soit je saisis ma chance et je joue quelques années en D1, soit je ne le fais pas et ce sera terminé pour moi. Je n’ai pas envie de laisser filer cette opportunité. Je suis à un âge où je veux jouer. (...)