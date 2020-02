Charleroi La famille Blairon : au nom du père et du fils Jérémy Delforge

Dans la famille, le volley-ball est bien plus qu'une religion.

"Blairon", le nom fait directement penser au volley. Dominique et Ugo sont deux noms importants au coeur de la discipline. Il y a même Charlotte qui a évolué au sein de l'élite en France. Aujourd'hui, le père et le fils travaillent ensemble. Entretien avec l'entraîneur de Tchalou, afin de parler de cette passion familiale.



Ugo, quels sont vos premiers souvenirs de volley ?



"A Binche, avec papa. J'ai écumé toutes les salles de la région, afin de suivre mes parents."



Vous avez rapidement compris que c'était fait pour vous ?



"Je me suis toujours donné à fond. Je ne lâche jamais rien, dans la vie. Même si je n'étais pas le meilleur dans un compartiment du jeu, je me surpassais pour y arriver. Je devais me donner les moyens pour être assez fort." (...)