Si l’Olympic réalise une belle première partie de saison, le club doit clairement apprendre à soigner ses débuts de rencontre. Une fois encore (la troisième au moins), les Carolos ont facilité la tâche de leur adversaire. Un long ballon anodin surprenait toute la défense adverse et le portier de Charleroi… Pire ? Moins de dix minutes plus tard, sur corner, les Liégeois plantaient une seconde rose… "Après vingt minutes, il était légitime de penser que le groupe allait connaître un match sans", lance Xavier Robert, l’entraîneur des Dogues. "Heureusement, il a su relever la tête et pousser pour revenir dans le coup."

C’est incroyable mais vrai, l’Olympic n’est jamais aussi fort que quand il se retrouve dos au mur.